HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Gabelstapler-Herstellers sollten solide ausfallen, positive Ausreißer seien allerdings nicht zu erwarten, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.35 € 		Abst. Kursziel*:
9.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.15%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse