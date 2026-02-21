|Krypto-Investment im Blick
|
21.02.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Toncoin-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Toncoin war am 20.02.2025 3.606 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’773.04 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 20.02.2026 gerechnet (1.332 USD), wäre die Investition nun 3’693.46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63.07 Prozent.
Bei 1.263 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.03.2025 bei 4.105 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’720.91755
|1.58%
|Handeln
|Vision
|0.04141
|1.56%
|Handeln
|Ethereum
|1’527.32286
|1.15%
|Handeln
|Ripple
|1.10534
|1.40%
|Handeln
|Solana
|65.53037
|2.71%
|Handeln
|Cardano
|0.22086
|4.56%
|Handeln
|Polkadot
|1.03768
|4.10%
|Handeln
|Chainlink
|6.96278
|4.85%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.39%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|4.15%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/