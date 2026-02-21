Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Toncoin war am 20.02.2025 3.606 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’773.04 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 20.02.2026 gerechnet (1.332 USD), wäre die Investition nun 3’693.46 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 63.07 Prozent.

Bei 1.263 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.03.2025 bei 4.105 USD.

