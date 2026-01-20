KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
61.30 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
62.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andre Kukhnin
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
13.01.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
13.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
12.01.26
|XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
12.01.26
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
12.01.26
|KION-Aktie tiefer: Verlängerung von Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029 (Dow Jones)
12.01.26
|Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029 (AWP)
