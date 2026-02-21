Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lohnende HBAR-Anlage? 21.02.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Hedera-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Bei einem frühen Hedera-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 20.02.2025 wurde Hedera bei 0.2223 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 449.94 HBAR. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.099769 USD), wäre das Investment nun 44.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.11 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.078263 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0.2914 USD..

Redaktion finanzen.net

