Suche...

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

53.45
CHF
-2.90
CHF
-5.15 %
17:30:00
SWX
29.01.2026 20:32:06

KION GROUP Overweight

KION GROUP
54.68 CHF -5.26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im vierten Quartal könnte es zu einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge sowohl im Gabelstapler-Bereich als auch in der Lagerautomatisierung gekommen sein, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei aber nur eine Unebenheit auf dem Wege der Besserung. Die grundlegenden Trends sollten 2026 zu einem erfreulicheren Jahr führen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
60.00 € 		Abst. Kursziel*:
20.00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
60.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

