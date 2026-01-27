KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KION GROUP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im vierten Quartal könnte es zu einer leichten Abschwächung der Auftragseingänge sowohl im Gabelstapler-Bereich als auch in der Lagerautomatisierung gekommen sein, schrieb Analyst Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei aber nur eine Unebenheit auf dem Wege der Besserung. Die grundlegenden Trends sollten 2026 zu einem erfreulicheren Jahr führen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
60.00 €
|
Abst. Kursziel*:
20.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
60.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
17:58
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)