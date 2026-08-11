MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem K+S-Papier statt. Diesen Tag beendeten die K+S-Anteile bei 17.89 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5.591 K+S-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.30 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 10.08.2026 auf 14.54 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18.70 Prozent verringert.

Der Börsenwert von K+S belief sich zuletzt auf 2.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch