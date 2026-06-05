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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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05.06.2026
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08.06.2026 07:25:45

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 43 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Frieden im Nahen Osten sei entscheidend für eine Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr und 2027, schrieb Lucas Ferhani am Freitag in seiner Branchenanalyse. Die Warenlager-Automatisierung bleibe dank des US-Geschäfts ein Lichtblick. Er geht davon aus, dass sich Jungheinrich weiterhin insgesamt besser schlägt als Kion./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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