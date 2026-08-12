Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe bestätigt, dass sich die Sparte ITS weiter erhole, allerdings in einem langsameren Tempo, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.34 €
|
Abst. Kursziel*:
81.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.39%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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