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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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07.08.2026
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07.08.2026 10:58:15

Jungheinrich Outperform

Jungheinrich
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain äußerte am Donnerstag einige Gedanken zu den Übernahmeaktivitäten des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Insgesamt passten sie gut zur Strategie bis 2030./rob/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45.00 €
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Outperform 		Kurs*:
25.42 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76.19%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
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