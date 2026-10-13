JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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JPMorgan ChaseCo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 330 US-Dollar je Aktie belassen. Das Ergebnis der Investmentbank habe unter Wertpapierverlusten gelitten, schrieb Analyst Philip Häßler in einer Studie am Mittwoch. Bereinigt um diesen negativen Effekt, sei das Ergebnis aber gut. Das Investment Banking habe allerdings nicht so gut abgeschnitten wie im zweiten Quartal./rob/bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Halten
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 331.43
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 331.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|275.04
|-2.15%
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