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JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

275.04
CHF
-6.04
CHF
-2.15 %
14:02:47
BRXC
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14.10.2026 13:14:04

JPMorgan ChaseCo Halten

JPMorgan Chase
275.04 CHF -2.15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 330 US-Dollar je Aktie belassen. Das Ergebnis der Investmentbank habe unter Wertpapierverlusten gelitten, schrieb Analyst Philip Häßler in einer Studie am Mittwoch. Bereinigt um diesen negativen Effekt, sei das Ergebnis aber gut. Das Investment Banking habe allerdings nicht so gut abgeschnitten wie im zweiten Quartal./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Halten
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 331.43 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 331.60 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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