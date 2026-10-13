JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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JPMorgan ChaseCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 370.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 335.50
|
Abst. Kursziel*:
10.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 335.98
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.13%
|
Analyst Name::
Gerard Cassidy
|
KGV*:
-
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