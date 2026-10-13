JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Der Gewinn /(Core EPS) habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb David Chiaverini in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er hingegen den Ausblick der US-Großbank auf den bereinigten Zinsüberschuss 2027./edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 365.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 334.30
|
Abst. Kursziel*:
9.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 336.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.55%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
|
KGV*:
-
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