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JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

279.61
CHF
0.76
CHF
0.27 %
16:46:29
BRXC
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13.10.2026 14:49:21

JPMorgan ChaseCo Hold

JPMorgan Chase
279.89 CHF 0.37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Der Gewinn /(Core EPS) habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb David Chiaverini in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er hingegen den Ausblick der US-Großbank auf den bereinigten Zinsüberschuss 2027./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 365.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 334.30 		Abst. Kursziel*:
9.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 336.25 		Abst. Kursziel aktuell:
8.55%
Analyst Name::
David Chiaverini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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