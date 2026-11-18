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|Lukrative JPMorgan Chase-Investition?
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18.11.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades JPMorgan Chase-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren JPMorgan Chase-Anteile 152.82 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 65.436 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 21’591.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 329.96 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 115.91 Prozent zugenommen.
JPMorgan Chase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 898.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|13.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
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