Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’251 0.8%  SPI 18’632 1.0%  Dow 48’451 0.5%  DAX 24’041 1.3%  Euro 0.9202 -0.1%  EStoxx50 5’972 1.1%  Gold 4’801 1.3%  Bitcoin 58’936 0.9%  Dollar 0.7798 -0.5%  Öl 95.2 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Sika41879292Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SGS-Aktien im Windschatten der britischen Intertek gefragt
Analyst Bullish für EVOTEC-Aktie: KI-Fantasie beflügelt
BAWAG-Aktie zieht an: Bank bietet Milliardenbetrag für irisches Geldhaus PTSB
Cicor-Aktie zieht an: Erfolgreiches erstes Quartal dank neuer Akquisitionen - Umsatz gestiegen
Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm
Suche...

JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

243.21
CHF
0.00
CHF
0.00 %
16:22:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.04.2026 14:29:42

JPMorgan ChaseCo Overweight

JPMorgan Chase
243.12 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Quartalsgewinn sei höher gewesen dank des Handelsgeschäfts und des Investmentbanking, schrieb Jason Goldberg am Dienstag nach erstem Blick auf die Quartalszahlen. Auch die Kosten seien allerdings höher als erwartet gewesen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 391.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 313.68 		Abst. Kursziel*:
24.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 312.40 		Abst. Kursziel aktuell:
25.16%
Analyst Name::
Jason Goldberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:29 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
01.04.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
17.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
14.01.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen