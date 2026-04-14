JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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14.04.2026 14:29:42
JPMorgan ChaseCo Overweight
JPMorgan Chase
243.12 CHF -0.04%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Quartalsgewinn sei höher gewesen dank des Handelsgeschäfts und des Investmentbanking, schrieb Jason Goldberg am Dienstag nach erstem Blick auf die Quartalszahlen. Auch die Kosten seien allerdings höher als erwartet gewesen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 391.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 313.68
|
Abst. Kursziel*:
24.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 312.40
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.16%
|
Analyst Name::
Jason Goldberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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