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11.11.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das JPMorgan Chase-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das JPMorgan Chase-Papier bei 315.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.168 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 342.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’083.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8.38 Prozent.
Alle JPMorgan Chase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 902.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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