Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das JPMorgan Chase-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das JPMorgan Chase-Papier bei 315.62 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.168 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 342.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’083.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8.38 Prozent.

Alle JPMorgan Chase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 902.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch