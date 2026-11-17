Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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17.11.2026 18:00:24
Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach
Der Dow Jones zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.
Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 1.63 Prozent schwächer bei 50’766.28 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25.384 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.28 Prozent fester bei 52’267.06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51’608.17 Punkten am Vortag.
Bei 51’463.53 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 50’685.51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 52’002.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 53’459.78 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46’590.24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Honeywell Technologies (+ 0.82 Prozent auf 219.74 USD), McDonalds (+ 0.62 Prozent auf 276.38 USD), Walt Disney (+ 0.33 Prozent auf 119.09 USD), Procter Gamble (-0.20 Prozent auf 172.67 USD) und Nike (-0.24 Prozent auf 38.17 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-9.80 Prozent auf 193.78 USD), IBM (-3.94 Prozent auf 232.95 USD), Microsoft (-3.84 Prozent auf 498.09 USD), UnitedHealth (-3.53 Prozent auf 397.47 USD) und JPMorgan Chase (-2.38 Prozent auf 330.15 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 31’475’793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.706 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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