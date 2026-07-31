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JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

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03.08.2026 13:28:50

JPMorgan ChaseCo Hold

JPMorgan Chase
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 350 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe ein solides zweites Quartal abgeliefert, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie zu großen und mittelgroßen US-Banken. Er erinnerte zudem daran, dass JPMorgan die Prognose für die Nettozinserträge erhöht hatte - und wegen höherer Ertragserwartungen auch die Kostenprognose. Die Kreditqualität sei solide geblieben, ergänzte er./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 370.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 351.79 		Abst. Kursziel*:
5.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 351.79 		Abst. Kursziel aktuell:
5.18%
Analyst Name::
David Chiaverini 		KGV*:
-
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