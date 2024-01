ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für JPMorgan anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 US-Dollar belassen. Die Prognose für den Zinsüberschuss der US-Bank in diesem Jahr habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Erika Najarian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Premium-Ausblick verdiene eine Premium-Bewertung der Aktien./la/gl;