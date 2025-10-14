NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Angetrieben hätten in erster Linie die erfreulichen Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde./ajx/he;