JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JPMorgan ChaseCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Angetrieben hätten in erster Linie die erfreulichen Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 343.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 303.66
|
Abst. Kursziel*:
12.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 303.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.12%
|
Analyst Name::
Gerard Cassidy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
16:01
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.10.25
|JPMorgan backs ‘America First’ push with up to $10bn investment (Financial Times)
|
13.10.25
|JPMorgan backs ‘America First’ push with up to $10bn investment (Financial Times)
|
13.10.25
|JPMorgan backs ‘America First’ push with up to $10bn investment (Financial Times)
|
10.10.25
|Gewinne in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)