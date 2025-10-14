Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

14.10.2025 16:13:54

JPMorgan ChaseCo Outperform

JPMorgan Chase
246.93 CHF 1.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 343 US-Dollar belassen. Die US-Bank habe insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Gerard Cassidy in seiner Einschätzung am Dienstag. Angetrieben hätten in erster Linie die erfreulichen Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:17 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 343.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 303.66 		Abst. Kursziel*:
12.96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 303.22 		Abst. Kursziel aktuell:
13.12%
Analyst Name::
Gerard Cassidy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

