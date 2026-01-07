Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’284 -0.3%  SPI 18’306 -0.4%  Dow 48’822 -0.4%  DAX 25’049 -0.3%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’902 -0.4%  Gold 4’429 -0.6%  Bitcoin 71’740 -1.5%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 60.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Buy
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Jungfraubahn-Aktie unverändert: Konzern setzt sich langfristige Ziele
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Zalando-Aktie
Roche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
Suche...

JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

260.05
CHF
-6.41
CHF
-2.40 %
14:35:58
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 12:43:29

JPMorgan ChaseCo Outperform

JPMorgan Chase
260.05 CHF -2.41%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. 2025 sei ein starkes Jahr für die Kapitalmärkte gewesen und auch die Aussichten für 2026 seien positiv, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden weltweiten Branchenstudie. Da sich das wirtschaftliche Umfeld weiter bessere und die gelockerte US-Regulierung die Kapitalmarktaktivität stütze, dürfte sich die Investmentbanking-Aktivität im laufenden Jahr weiter erholen. Unter den europäischen Investmentbanken seien in diesem Zusammenhang Deutsche Bank und Barclays hervorzuheben. Allerdings könnten geopolitische Ereignisse für negative Einflüsse sorgen./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Outperform
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 330.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 326.99 		Abst. Kursziel*:
0.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 327.03 		Abst. Kursziel aktuell:
0.91%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?