FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von JPMorgan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 250 auf 290 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die US-Bank habe dank eines starken Handelsgeschäfts ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis geliefert, schrieb Philipp Häßler in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Zinsmarge und der Anteil notleidender Kredite am gesamten Kreditvolumen jedoch hätten sich verschlechtert. Die Aktien seien aktuell fair bewertet. Der Experte sieht einerseits das Risiko einer sich abschwächenden US-Wirtschaft aufgrund der Zölle, andererseits sollte die Bank von einer möglichen Deregulierung im Bankbereich profitieren./rob/la/ag;