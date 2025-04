FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat JPMorgan auf "Halten" mit einem fairen Wert von 250 US-Dollar belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen der US-Bank seien dank des Kapitalmarktgeschäftes sehr stark ausgefallen, aber das Umfeld sei in den vergangenen Tagen herausfordernder geworden, schrieb Analyst Philipp Häßler in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Er gehe aus heutiger Sicht nicht davon aus, dass die nächsten Quartale ähnlich gut würden. "Dank ihrer starken Kapitalisierung sehen wir die Bank allerdings auch für den Fall einer möglichen Rezession gut positioniert", betonte der Experte. Die Aktie sieht er aktuell fair bewertet./gl/la;