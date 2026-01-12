Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus

Schlussendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 49’590.20 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 19.288 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.544 Prozent schwächer bei 49’234.81 Punkten, nach 49’504.07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 49’633.35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49’011.31 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 12.12.2025, den Stand von 48’458.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45’479.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 41’938.45 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Walmart (+ 3.00 Prozent auf 117.97 USD), IBM (+ 2.62 Prozent auf 312.18 USD), Johnson Johnson (+ 2.61 Prozent auf 209.72 USD), Boeing (+ 2.25 Prozent auf 239.81 USD) und Caterpillar (+ 1.97 Prozent auf 629.77 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil American Express (-4.27 Prozent auf 359.59 USD), Walt Disney (-2.64 Prozent auf 112.82 USD), Visa (-1.88 Prozent auf 343.20 USD), Verizon (-1.53 Prozent auf 39.84 USD) und JPMorgan Chase (-1.43 Prozent auf 324.49 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 34’715’667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.844 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch