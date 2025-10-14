Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JPMorgan Chase Aktie

14.10.2025
JPMorgan Chase Halten

JPMorgan Chase
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Quartalszahlen von 290 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die US-Großbank habe deutlich besser als erwartet ausgefallene Kennziffern vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorsichtigen Aussagen von Bankchef James Dimon zu einer möglichen Verschlechterung des Kreditportfolios bestärkten ihn allerdings in seinem neutralen Votum./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

JPMorgan Chase & Co. Halten
Unternehmen:
Analyst: DZ BANK
Kursziel: -
Rating jetzt:
Kurs*: $ 302.08
Rating update: Halten
Kurs aktuell: $ 302.08
Analyst Name::
