JPMorgan ChaseCo Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für JPMorgan nach Quartalszahlen von 290 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die US-Großbank habe deutlich besser als erwartet ausgefallene Kennziffern vorgelegt, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorsichtigen Aussagen von Bankchef James Dimon zu einer möglichen Verschlechterung des Kreditportfolios bestärkten ihn allerdings in seinem neutralen Votum./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Halten
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 302.08
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 302.08
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
