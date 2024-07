NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn er die Lagerbestände von Jenoptik-Produkten bei Schlüsselkunden wie ASML nicht kenne, erwarte er spätestens im ersten Quartal 2025 eine Belebung der Nachfrage. Der Experte verwies auf die starke Kundenbasis der Jenaer in der Halbleiterindustrie, die sich derzeit in einem Aufschwung befinde./la/he;