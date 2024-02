JENOPTIK 27.96 CHF 0% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Technologiekonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, während der Auftragseingang insgesamt leicht enttäuscht habe, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory von Jenoptik sei nun gleichwohl dank des starken Auftragseingangs von ASML im vierten Quartal weniger riskant. Dies ermögliche es dem Unternehmen, seine Ziele für 2025 zu erreichen./la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.