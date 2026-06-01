Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.07CHF
-0.01CHF
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08.06.2026 12:04:44
Intesa Sanpaolo Outperform
Intesa Sanpaolo
5.01 CHF -3.69%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Auf den ersten Blick mache die Offerte für die Banca Monte dei Paschi di Siena langfristig Sinn für Intesa, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Damit werde die ohnehin starke Stellung in der Heimat noch weiter gepusht./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 02:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.51 €
|
Abst. Kursziel*:
27.11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.08%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
05.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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05.06.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwache Performance in Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
05.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
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|11.05.26
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|12:15
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:04
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:04
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5.07
|-0.08%
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|12:29
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Valeo Overweight
|12:26
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|12:26
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