International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.00
CHF
0.68
CHF
20.47 %
07.08.2025
BRXC
07.10.2025 14:56:45

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
4.00 CHF 20.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Seine Schlussfolgerung: Jet2 und IAG erschienen weiterhin unterbewertet. Mit Blick auf IAG schrieb er, dass die Fluggesellschaft hinsichtlich der Margen und Renditen eher mit dem engsten europäischen Branchenkollegen Ryanair verglichen werden sollte als mit alteingesessenen Konzernen wie Lufthansa und Air France-KLM./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3.91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

