LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
13.03.2026 08:03:36
LVMH-Aktie: Neue CEO für Tag Heuer ernannt
Der französische Luxuskonzern LVMH hat Béatrice Goasglas zur Chefin des Uhrenherstellers Tag Heuer mit Sitz in La Chaux-de-Fonds ernannt.
Goasglas stiess nach Stationen bei Sephora, L'Oréal oder in der SMCP Group im Jahr 2018 als Leiterin des Bereichs Digital & Client Experience zu Tag Heuer. Anschliessend übernahm sie die Leitung des Geschäfts in der Region Asia Pacific und wurde später Chefin von Tag Heuer Americas.
Als CEO von Tag Heuer werde Goasglas die seit mehreren Jahren verfolgte Strategie mit ihrem Know-how weiter vorantreiben und den Uhrenhersteller in "neue Sphären führen", wird Stéphane Bianchi, Leiter des Bereichs Watches & Jewelry bei LVMH, in der Mitteilung zitiert.
mk/to
Paris/La Chaux-de-Fonds (awp)
