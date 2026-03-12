Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Größe ermögliche es dem Versicherer, Skaleneffekte zu erzielen, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Allianz könne daher besser diversifizieren und so ihre Kapitalrenditen steigern und die Kosten insbesondere im Nicht-Leben-Geschäft senken, was der Profitabilität zugutekomme. Eine bessere Kapitaleffizienz unterstützte zudem die Dividendensteigerung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
504.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
349.70 €
|
Abst. Kursziel*:
44.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
350.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.96%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
|
12.03.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.03.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
06.03.26
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Allianz-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|07:04
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|07:04
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|07:04
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|308.90
|-0.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
grenke Buy
|07:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy
|07:29
|
Barclays Capital
JCDecaux Overweight
|07:24
|
Barclays Capital
Brenntag Equal Weight
|07:12
|
Barclays Capital
BMW Underweight
|07:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz Buy
|06:57
|
Bernstein Research
BMW Outperform