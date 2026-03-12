Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’841 -0.9%  SPI 17’921 -0.2%  Dow 46’678 -1.6%  DAX 23’590 -0.2%  Euro 0.9033 -0.2%  EStoxx50 5’749 -0.8%  Gold 5’072 -0.4%  Bitcoin 56’463 1.9%  Dollar 0.7887 0.4%  Öl 102.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Blase: JPMorgan empfiehlt ETFs statt Aktien von NVIDIA und Co.
Goldpreis: Rote Vorzeichen vor US-Inflationsdaten
PayPal-Aktie im Schaufenster: Kursverfall lockt Stripe und andere Giganten an
LVMH-Aktie: Neue CEO für Tag Heuer ernannt
Medacta-Aktie: Anhaltendes Wachstums im Aussicht
Suche...
eToro entdecken

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

308.90
CHF
-0.20
CHF
-0.06 %
12.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 07:04:51

Allianz Buy

Allianz
316.31 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Größe ermögliche es dem Versicherer, Skaleneffekte zu erzielen, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Allianz könne daher besser diversifizieren und so ihre Kapitalrenditen steigern und die Kosten insbesondere im Nicht-Leben-Geschäft senken, was der Profitabilität zugutekomme. Eine bessere Kapitaleffizienz unterstützte zudem die Dividendensteigerung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
504.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
349.70 € 		Abst. Kursziel*:
44.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
350.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.96%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:04 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Allianz 308.90 -0.06% Allianz