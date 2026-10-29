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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

25.97
CHF
-0.61
CHF
-2.30 %
17:30:00
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29.10.2026 20:54:18

ING Group Sector Perform

ING Group
26.25 CHF -3.35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen attestierte der niederländischen Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Margentrends. Der Fokus verlagere sich nun auf den Kapitalmarkttag, der Mitte des Jahres geplant werde./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
28.67 € 		Abst. Kursziel*:
18.61%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
28.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.12%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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