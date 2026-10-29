ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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29.10.2026 20:54:18
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen attestierte der niederländischen Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Margentrends. Der Fokus verlagere sich nun auf den Kapitalmarkttag, der Mitte des Jahres geplant werde./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28.67 €
|
Abst. Kursziel*:
18.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
28.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.12%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
|
28.10.26
|Ausblick: ING Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
01.10.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
24.09.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|15.10.26
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|12.10.26
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|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|20:54
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|25.97
|-2.30%
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|20:55
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|20:55
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Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|20:54
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|20:53
|
JP Morgan Chase & Co.
Stellantis Neutral
|20:53
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|20:51
|
JP Morgan Chase & Co.
AXA Overweight