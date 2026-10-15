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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

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Frühes Investment 15.10.2026 10:02:02

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren ING Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

ING Group
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Vor 10 Jahren wurde das ING Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11.29 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 88.613 ING Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 30.08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’665.49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 166.55 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für ING Group eine Börsenbewertung in Höhe von 84.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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