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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

26.22
CHF
-0.36
CHF
-1.35 %
10:09:59
SWX
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29.10.2026 09:31:42

ING Group Sector Perform

ING Group
26.25 CHF -3.35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigsten Kennziffern hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Positiv hob die Analystin das proaktivere Kapitalmanagement hervor, ??das höhere Kapitalausschüttungen ermögliche, sowie verstärkte Maßnahmen im Großkundengeschäft. Nähere Details hierzu dürfte es während des Kapitalmarkttags im kommenden Jahr geben./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
28.39 € 		Abst. Kursziel*:
16.26%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
28.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.30%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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