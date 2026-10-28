ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigsten Kennziffern hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Positiv hob die Analystin das proaktivere Kapitalmanagement hervor, ??das höhere Kapitalausschüttungen ermögliche, sowie verstärkte Maßnahmen im Großkundengeschäft. Nähere Details hierzu dürfte es während des Kapitalmarkttags im kommenden Jahr geben./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28.39 €
|
Abst. Kursziel*:
16.26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
28.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.30%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
|
28.10.26
|Ausblick: ING Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
01.10.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
24.09.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu ING Group
|09:31
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|15.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|08.10.26
|ING Group Sector Perform
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|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|26.22
|-1.35%
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