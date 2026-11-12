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ING Group-Investmentbeispiel 12.11.2026 10:02:04

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ING Group-Aktien verdienen können.

ING Group
27.82 CHF 0.00%
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ING Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.85 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 778.210 ING Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 23’470.82 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 11.11.2026 auf 30.16 EUR belief. Mit einer Performance von +134.71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von ING Group betrug jüngst 84.73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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09.11.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 ING Group Buy UBS AG
30.10.26 ING Group Overweight Barclays Capital
29.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

ING Group 27.63 2.03% ING Group

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