Ausblick: ING Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ING Group wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,684 EUR gegenüber 0,600 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,29 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 6,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ING Group einen Umsatz von 5,90 Milliarden EUR eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie, gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 24,73 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 61,75 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch