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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

26.71
CHF
1.09
CHF
4.23 %
12:22:26
SWX
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09.11.2026 10:55:43

ING Group Buy

ING Group
26.06 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 36,60 auf 38,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Niederländer an und rollte seine Bewertungsbasis nach vorn./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
38.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.17 € 		Abst. Kursziel*:
30.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.90%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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