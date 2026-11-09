ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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09.11.2026 10:55:43
ING Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 36,60 auf 38,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Niederländer an und rollte seine Bewertungsbasis nach vorn./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.17 €
|
Abst. Kursziel*:
30.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.90%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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05.11.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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31.10.26
|Analysten sehen für ING Group-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
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29.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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28.10.26
|Ausblick: ING Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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22.10.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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15.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: ING Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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08.10.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
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|26.58
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