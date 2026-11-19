Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ING Group-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete die ING Group-Aktie bei 21.48 EUR. Bei einem ING Group-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.655 ING Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132.08 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32.08 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 83.35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch