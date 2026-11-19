ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Das Privatkundengeschäft der Finanzinstitute in den Niederlanden bleibe ein Lichtblick, denn es sei gekennzeichnet durch starke Nettozinserträge, ein gesundes Volumen und eine solide Vermögensqualität, schrieb Analyst Theo Massingam Mittwoch zu ING und ABN Amro. Zu ING schrieb er außerdem, dass diese Bank derzeit den Grundstein für ihren nächsten Strategieplan lege, weshalb das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt sei./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.78 €
|
Abst. Kursziel*:
7.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
28.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.07%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
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|09:10
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|26.41
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