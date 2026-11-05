EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht

ING Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.31 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die ING Group-Aktie investierten, hätten nun 75.109 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’185.29 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 04.11.2026 auf 29.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 118.53 Prozent erhöht.

Insgesamt war ING Group zuletzt 78.81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch