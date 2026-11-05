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|Rentables ING Group-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in ING Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
ING Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.31 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die ING Group-Aktie investierten, hätten nun 75.109 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’185.29 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 04.11.2026 auf 29.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 118.53 Prozent erhöht.
Insgesamt war ING Group zuletzt 78.81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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