ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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08.10.2026 19:27:31
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der niederländischen Großbank habe sie ihre Prognosen angepasst, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere hauptsächlich die jüngste Entwicklung der Zinsen./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
29.40 €
|
Abst. Kursziel*:
12.26%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
29.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.00%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27.32
|-4.69%
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