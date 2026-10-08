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ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

27.32
CHF
-1.35
CHF
-4.69 %
17:29:42
SWX
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08.10.2026 19:27:31

ING Group Sector Perform

ING Group
27.69 CHF -3.58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der niederländischen Großbank habe sie ihre Prognosen angepasst, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere hauptsächlich die jüngste Entwicklung der Zinsen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
29.40 € 		Abst. Kursziel*:
12.26%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
29.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.00%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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