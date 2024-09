NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan bezeichnete diese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als solide. So habe das operative Ergebnis (Ebit) des spanischen Modekonzerns die Markterwartung um drei Prozent übertroffen./bek/nas;