Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

49.49
CHF
4.09
CHF
9.01 %
10:56:41
BRXC
03.12.2025 09:49:27

Inditex Overweight

Inditex
49.49 CHF 9.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Modekonzern habe an allen Fronten besser als von ihr und am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Georgina Johananin einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aktie sollte entsprechend profitieren. Insgesamt sollten die Wachstumsraten für Zuversicht sorgen, dass auch weiterhin eine überdurchschnittliche Geschäftsentwicklung bis ins Jahr 2026 hinein möglich sei./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52.70 € 		Abst. Kursziel*:
-5.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.55%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

