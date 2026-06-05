NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Sonntag an die stärkeren Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/zb;