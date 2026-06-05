Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 0.4%  SPI 18’926 0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’759 -0.8%  Euro 0.9188 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’303 -0.6%  Bitcoin 50’186 -0.3%  Dollar 0.7976 0.1%  Öl 97.5 5.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Devisenmarkt hält sich wacker: Dollar verteidigt Gewinne - so schlägt sich der Franken
BioNTech-Aktie & Co.: Warum Unternehmen ihre Aktien im Ausland platzieren
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Apple-Aktie vor WWDC 2026: Siri im Neustart-Modus - Experten zweifeln
Suche...
eToro entdecken

Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

50.56
CHF
1.17
CHF
2.37 %
05.06.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.06.2026 07:22:58

Inditex Outperform

Inditex
50.56 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Sonntag an die stärkeren Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
55.18 € 		Abst. Kursziel*:
14.17%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
54.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.51%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse