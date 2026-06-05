Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
50.56CHF
1.17CHF
2.37 %
05.06.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.06.2026 07:22:58
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain passte seine Schätzungen und sein Kursziel am Sonntag an die stärkeren Ergebnisse des zweiten Quartals an./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 17:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55.18 €
|
Abst. Kursziel*:
14.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
54.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.51%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
04.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.06.26