Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Aufgrund der Diversifizierung und operativen Flexibilität dürfte der Bekleidungskonzern seinen strukturellen Wachstumskurs in dem fragmentierten Markt fortsetzen können, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb betrachte er die jüngste Kursschwäche als Kaufgelegenheit./edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53.80 €
|
Abst. Kursziel*:
17.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.14%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|49.62
|-0.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:56
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Neutral
|07:42
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|07:39
|
Jefferies & Company Inc.
Salzgitter Buy
|07:36
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|07:33
|
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
|07:33
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|17.07.26
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy