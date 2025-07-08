Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

40.79
CHF
-3.01
CHF
-6.86 %
08.07.2025
BRXC
02.09.2025 07:41:57

Inditex Equal Weight

Inditex
40.79 CHF -6.86%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 45,00 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Matthew Clements ist zwar weniger skeptisch für die Spanier als noch im Mai. Es sei jedoch zu früh, wirklich optimistisch zu werden, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftszahlen am 10. September./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Equal Weight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
43.50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
42.03 € 		Abst. Kursziel*:
3.50%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
42.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.45%
Analyst Name::
Matthew Clements 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse