Inditex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinicam sprach mit Blick auf die Bruttomarge des Modekonzerns in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem Überraschungserfolg. Das dritte Quartal bestätige sehr gute Marktanteilsgewinne in der laufenden Herbst- und Wintersaison, schrieb er und hob das Unternehmenswachstum positiv hervor. Das sei auch im November stark gewesen und liege deutlich über der Markterwartung./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 01:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.65%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
