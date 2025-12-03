Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

49.49
CHF
4.09
CHF
9.00 %
10:23:30
BRXC
03.12.2025 09:13:49

Inditex Buy

Inditex
49.49 CHF 9.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinicam sprach mit Blick auf die Bruttomarge des Modekonzerns in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem Überraschungserfolg. Das dritte Quartal bestätige sehr gute Marktanteilsgewinne in der laufenden Herbst- und Wintersaison, schrieb er und hob das Unternehmenswachstum positiv hervor. Das sei auch im November stark gewesen und liege deutlich über der Markterwartung./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 01:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 01:57 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.92 € 		Abst. Kursziel*:
-2.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.65%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:13 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:22 Inditex Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
01.12.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.25 Inditex Buy UBS AG
mehr Analysen
