ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. In den vergangenen drei Quartale seien sowohl die Bewertung als auch die Erwartungen gesunken, weshalb die Aktie des Textilkonzerns attraktiv sei, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gute Quartalszahlen am 3. Dezember könnten den langfristig positiven Anlagehintergrund des Textilkonzerns stärken. Der Experte erinnerte daran, dass er die Aktie jüngst wegen der im bisherigen Jahresverlauf anziehenden Umsatzentwicklung und eines starken Starts in die Herbst- und Wintersaison hochgestuft hatte./rob/gl/stk;