Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Inditex Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. In den vergangenen drei Quartale seien sowohl die Bewertung als auch die Erwartungen gesunken, weshalb die Aktie des Textilkonzerns attraktiv sei, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gute Quartalszahlen am 3. Dezember könnten den langfristig positiven Anlagehintergrund des Textilkonzerns stärken. Der Experte erinnerte daran, dass er die Aktie jüngst wegen der im bisherigen Jahresverlauf anziehenden Umsatzentwicklung und eines starken Starts in die Herbst- und Wintersaison hochgestuft hatte./rob/gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.77 €
|
Abst. Kursziel*:
8.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.92%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
20.11.25
|EURO STOXX 50-Titel Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.25