Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
18.10CHF
-0.19CHF
-1.05 %
11:13:26
BRXC
25.02.2026 09:27:58
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Mittwoch. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
19.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.77%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
19.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.36%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse