Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’019 0.2%  SPI 19’238 0.2%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’061 0.3%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’153 0.6%  Gold 5’185 0.8%  Bitcoin 50’739 2.4%  Dollar 1 0.1%  Öl 71 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buy-Analyse: UBS AG bewertet Heidelberg Materials-Aktie
Iberdrola-Aktie etwas tiefer: Gewinn dank starkem Netzgeschäft gesteigert - Weiteres Wachstum erwartet
Novo Nordisk-Aktie im freien Fall: Dreifach-Schock belastet den dänischen Pharma-Riesen
GF-Aktie rutscht ab: Georg Fischer wächst 2025 im Industrie- und Infrastrukturbereich
Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief
Suche...

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

18.10
CHF
-0.19
CHF
-1.05 %
11:13:26
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 09:27:58

Iberdrola SA Sector Perform

Iberdrola
18.11 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Mittwoch. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19.94 € 		Abst. Kursziel*:
-14.77%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
19.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.36%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?