LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Spanier täten, was ein Versorger eben tun sollte, schrieb Dominic Nash am Mittwoch nach beruhigenden Geschäftszahlen. Das Wachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Netze sei allerdings größtenteils bereits eingepreist./ag/mf;