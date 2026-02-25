Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
18.29CHF
0.00CHF
-0.01 %
12:49:08
BRXC
25.02.2026 10:50:58
Iberdrola SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Spanier täten, was ein Versorger eben tun sollte, schrieb Dominic Nash am Mittwoch nach beruhigenden Geschäftszahlen. Das Wachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Netze sei allerdings größtenteils bereits eingepreist./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Equal Weight
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16.90 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
19.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.46%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
20.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.54%
|
Analyst Name::
Dominic Nash
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse