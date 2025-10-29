Iberdrola 16.38 CHF 0.65% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aufgehellte Ausblick der Spanier ebne den Weg für die Ziele für 2028, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht des Versorgers./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.