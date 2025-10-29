Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
16.38CHF
0.10CHF
0.63 %
13:24:47
BRXC
29.10.2025 11:40:49
Iberdrola SA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 17,30 auf 19,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aufgehellte Ausblick der Spanier ebne den Weg für die Ziele für 2028, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Dienstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht des Versorgers./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 19:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Iberdrola SA
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
19.40 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
17.56 €
Abst. Kursziel*:
10.48%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
17.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.88%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse